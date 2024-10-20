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الرئيس السابق ترامب يحسم الجدل ويكشف حقيقة ترحيله لليمنيين بعد وصفهم ارهابيين - أخبار كلمتك

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الرئيس السابق ترامب يحسم الجدل ويكشف حقيقة ترحيله لليمنيين بعد وصفهم ارهابيين - أخبار كلمتك

الرئيس السابق ترامب يحسم الجدل ويكشف حقيقة ترحيله لليمنيين بعد وصفهم ارهابيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت صفحة الرئيس ترامب في منصة تروث سوشيل:

"الرئيس ترمب في هامترامك لإزالة رواية الديمقراطيين  المصطنعة بإنه سوف يرحّل المهاجرين الشرعيين ، حتى من الجيل الثاني والثالث: أخبار كاذبة!"
وكان ترامب قد وصف اليمنيين بالارهابيين قبل ان يعتذر لاحقا ويظهر الى جانب اليمنيين في امريكا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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