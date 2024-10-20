قال ناشطون:قرار إزالة النقاط العسكرية والأمنية الحوثية في صنعاء وذمار واب وغيرهن من مناطق سيطرة الحوثي قبل يومين ماذا يعني !
وافاد شهود عيان في محافظة اب بتحرك عدد من الاطقم عليه مسلحين باكمل عتادهم فجر قبل امس متجهين صوب طريق اب العدين الجراحي الذي يصل الى الساحل الغربي ..
انسحاب غير متوقع للحوثيين من صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:55 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال ناشطون:قرار إزالة النقاط العسكرية والأمنية الحوثية في صنعاء وذمار واب وغيرهن من مناطق سيطرة الحوثي قبل يومين ماذا يعني !
قال ناشطون:قرار إزالة النقاط العسكرية والأمنية الحوثية في صنعاء وذمار واب وغيرهن من مناطق سيطرة الحوثي قبل يومين ماذا يعني !
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