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محامي الرئيس صالح:هذه القيادات الحوثية التي ستتعرض للاغتيال اولا - أخبار كلمتك

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محامي الرئيس صالح:هذه القيادات الحوثية التي ستتعرض للاغتيال اولا - أخبار كلمتك

محامي الرئيس صالح:هذه القيادات الحوثية التي ستتعرض للاغتيال اولا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:11 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال محمد المسوري:‏مرحلة التصفيات الحوثية البداية طبعاً محمد عبدالسلام واسمه الحقيقي عبدالسلام صلاح أحمد فليته وعبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي سفيرهم في طهران وهؤلاء ستنطلق التصفيات بشأنهم خارج اليمن.
واضاف:وتبدأ كذلك التصفيات الداخلية يحيى بدر الدين الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعلي حسين الحوثي وأبوعلي الحاكم (عبدالله يحيى الحاكم المؤيد) ومحمد علي الحوثي (إحتمال يخرج من التصفيات)ووكثير من الأسماء الداخلة في التصفيات وستعرفونها لاحقاً..
واختتم:وبعدها نهاية التصفيات عبدالملك بدر الدين الحوثي وللعلم هناك شخصيات حوثية لن يقربوا منهم نظراً لدورهم في إنجاز التصفيات السابقة ولكي يتولوا مهام قيادية مستقبلية.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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