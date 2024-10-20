محامي الرئيس صالح:هذه القيادات الحوثية التي ستتعرض للاغتيال اولا - أخبار كلمتك

قال محمد المسوري:مرحلة التصفيات الحوثية البداية طبعاً محمد عبدالسلام واسمه الحقيقي عبدالسلام صلاح أحمد فليته وعبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي سفيرهم في طهران وهؤلاء ستنطلق التصفيات بشأنهم خارج اليمن.
واضاف:وتبدأ كذلك التصفيات الداخلية يحيى بدر الدين الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعلي حسين الحوثي وأبوعلي الحاكم (عبدالله يحيى الحاكم المؤيد) ومحمد علي الحوثي (إحتمال يخرج من التصفيات)ووكثير من الأسماء الداخلة في التصفيات وستعرفونها لاحقاً..
واختتم:وبعدها نهاية التصفيات عبدالملك بدر الدين الحوثي وللعلم هناك شخصيات حوثية لن يقربوا منهم نظراً لدورهم في إنجاز التصفيات السابقة ولكي يتولوا مهام قيادية مستقبلية.
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