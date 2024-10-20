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وزارة التربية بعدن تنفصل رسميا عن صنعاء وتتخذ هذا الاجراء - أخبار كلمتك

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وزارة التربية بعدن تنفصل رسميا عن صنعاء وتتخذ هذا الاجراء - أخبار كلمتك

وزارة التربية بعدن تنفصل رسميا عن صنعاء وتتخذ هذا الاجراء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:11 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر وزير التربية والتعليم طارق العكبري قرارا يقضي باستخراج الطلاب والكوادر التربوية للبطاقة الشخصية الذكية.
وبحسب وثيقة التوجيه فانه يجب استخراج البطاقة الذكية قبل نهاية العام الدراسي 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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