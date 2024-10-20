اصدر وزير التربية والتعليم طارق العكبري قرارا يقضي باستخراج الطلاب والكوادر التربوية للبطاقة الشخصية الذكية.
وبحسب وثيقة التوجيه فانه يجب استخراج البطاقة الذكية قبل نهاية العام الدراسي
وزارة التربية بعدن تنفصل رسميا عن صنعاء وتتخذ هذا الاجراء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:11 صباحاً - كلمتك/خاص:
اصدر وزير التربية والتعليم طارق العكبري قرارا يقضي باستخراج الطلاب والكوادر التربوية للبطاقة الشخصية الذكية.
اصدر وزير التربية والتعليم طارق العكبري قرارا يقضي باستخراج الطلاب والكوادر التربوية للبطاقة الشخصية الذكية.
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