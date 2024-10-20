عدن على موعد مع احتضان أضخم حدث رياضي طال إنتظاره - أخبار كلمتك



تستعد العاصمة عدن لاحتضان حدث رياضي هام خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا الحدث برعاية ودعم من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ. أحمد حامد لملس ، وإشراف مباشر من وكيل محافظة عدن أ.محمد سعيد سالم ، بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بعدن بقيادة وجدان الشاذلي.

وأفادت مصادر خاصة عن قرب انطلاق حدث رياضي هو الأكبر ، والذي يجتمع فيه أندية عدن ونجوم الكرة العدنية .

ويتوقع أن يشهد الحدث لقاءات مكثفة وسط أجواء رياضية حماسية، مما يجعلها واحدة من أبرز الأحداث التي تشهدها المدينة في الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن تجذب الفعالية اهتمامًا واسعًا من قبل عشاق الرياضة، حيث يتم استكمال التحضيرات لضمان نجاح الحدث.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة المنافسة الشريفة بين اندية عدن ، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الحركة الرياضية في البلاد .