القبض على طفل ارتكب هذا الامر - أخبار كلمتك

ألقت قوات الأمن القبض على سارق سيارة في منطقة المحفد، وذلك بعد قيامه بسرقة السيارة من مدينة لودر عصر يوم أمس.

ووفقاً للمعلومات المقدمة فإن السارق توجه بالسيارة المسروقة عبر طريق المحفد، حيث اشتبهت فيه نقطة تفتيش "طوليل" الواقعة بعد منطقة المعجلة.

وفي التفاصيل، لم يكن بحوزة الشخص أي إثباتات هوية عندما تم توقيفه في نقطة التفتيش، حيث لاحظ رجال الأمن عدم امتلاكه للأوراق الثبوتية، وقاموا بالتدقيق أكثر في وضعه ، وبعد التحقيق الأولي، تبين أنه هو الشخص الذي قام بسرقة السيارة.

هذا وتم تسليم السارق إلى إدارة الأمن المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين تم إعادة السيارة إلى مالكها.

وأشادت الجهات الأمنية بجهود رجال الأمن في نقاط التفتيش التي ساهمت في إحباط محاولته للهروب وإلقاء القبض عليه، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظاً على الأمن والاستقرار.