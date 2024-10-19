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القبض على طفل ارتكب هذا الامر - أخبار كلمتك

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القبض على طفل ارتكب هذا الامر - أخبار كلمتك

القبض على طفل ارتكب هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - كلمتك/خاص:

ألقت قوات الأمن القبض على سارق سيارة في منطقة المحفد، وذلك بعد قيامه بسرقة السيارة من مدينة لودر عصر يوم أمس.

ووفقاً للمعلومات المقدمة فإن السارق توجه بالسيارة المسروقة عبر طريق المحفد، حيث اشتبهت فيه نقطة تفتيش "طوليل" الواقعة بعد منطقة المعجلة.

وفي التفاصيل، لم يكن بحوزة الشخص أي إثباتات هوية عندما تم توقيفه في نقطة التفتيش، حيث لاحظ رجال الأمن عدم امتلاكه للأوراق الثبوتية، وقاموا بالتدقيق أكثر في وضعه ، وبعد التحقيق الأولي، تبين أنه هو الشخص الذي قام بسرقة السيارة.

هذا وتم تسليم السارق إلى إدارة الأمن المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين تم إعادة السيارة إلى مالكها.

وأشادت الجهات الأمنية بجهود رجال الأمن في نقاط التفتيش التي ساهمت في إحباط محاولته للهروب وإلقاء القبض عليه، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظاً على الأمن والاستقرار.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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