إرتفاع سعر القلص الشاي الحليب في عدن إلى هذا السعر(تفاصيل وصورة) - أخبار كلمتك

إرتفع سعر كوب الشاي الحليب بمقاهي العاصمة ليصبح مؤخاً قيمة القلص الشاي الحليب 400ريال.
وارتفع سعر الشاي بشكل مفاجئ بينما كان سعر القلص بـ 300 ريال سابقاً
ولحق الشاي في الارتفاع ببقية متطلبات الحياة الأساسية اليومية التي تشهد ارتفاعاً كل يوم.
ويذكر أن اكواب الشاي التي تقدم للزبائن في جميع مقاهي العاصمة عدن تعد نصف حجم الاكواب الرسمية التي كانت تباع لمرتادي المقاهي لكنها شمرت بطريقة تحايل جديدة لتصل لهذا المستوى بعد تخلي الرقابة الحكومية عن دورها المطلوب بمتابعة المقاهي والمطاعم التي تمارس أسلوب الغش في الاحجام والأسعار
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