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إرتفاع سعر القلص الشاي الحليب في عدن إلى هذا السعر(تفاصيل وصورة) - أخبار كلمتك

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إرتفاع سعر القلص الشاي الحليب في عدن إلى هذا السعر(تفاصيل وصورة) - أخبار كلمتك

إرتفاع سعر القلص الشاي الحليب في عدن إلى هذا السعر(تفاصيل وصورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - كلمتك: خاص

إرتفع سعر كوب الشاي الحليب بمقاهي العاصمة ليصبح مؤخاً  قيمة القلص الشاي الحليب 400ريال.

 

وارتفع سعر الشاي بشكل مفاجئ بينما كان سعر القلص بـ 300 ريال سابقاً

ولحق الشاي في الارتفاع ببقية متطلبات الحياة الأساسية اليومية التي تشهد ارتفاعاً كل يوم.

ويذكر أن اكواب الشاي التي تقدم للزبائن في جميع مقاهي العاصمة عدن تعد نصف حجم الاكواب الرسمية التي كانت تباع لمرتادي المقاهي لكنها شمرت بطريقة تحايل جديدة لتصل لهذا المستوى بعد تخلي الرقابة الحكومية عن دورها المطلوب بمتابعة المقاهي والمطاعم التي تمارس أسلوب الغش في الاحجام والأسعار

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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