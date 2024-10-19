لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

تعرف على المبادرة الجادة التي اتخذها الرئيس العليمي قبل أيام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على المبادرة الجادة التي اتخذها الرئيس العليمي قبل أيام - أخبار كلمتك

تعرف على المبادرة الجادة التي اتخذها الرئيس العليمي قبل أيام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - كلمتك: خاص

 

أثنت رابطة جرحى محافظة تعز على توجيهات الرئيس رشاد العليمي بتسفير 44 جريحًا للعلاج في الخارج، في سياق ما وصفتها ب"المبادرة الجادة" في وضع حلول لملف جرحى تعز.

ودعت الرابطة، الرئيس العليمي، إلى مواصلة تبني قضية الجرحى ومتابعة تنفيذ بقية مطالبهم التي لاتحتمل المزيد من التأخير، وتمثل "حاجة ملحة لأبطالنا الذين قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن"

وشملت المطالب استكمال البرنامج العلاجي للجرحى المسافرين في أسرع وقت و اعتماد ميزانية كافية وواضحة لعلاج الجرحى في الداخل، وإنشاء مركز علاج طبيعي متطور ومركز دعم نفسي.

وطالبت الرابطة بتخصيص مبلغ 300 مليون ريال كبدل سكن للجرحى حتى يتم بناء مدينة سكنية لهم واعتماد الترقيات الإدارية والمالية للجرحى والشهداء كما تنص عليه القوانين العسكرية، وترقيم الجرحى غير المرقمين وتعزيزهم ماليًا.

وحثت الرابطة في بيان الرئيس العليمي على معالجة وضع الجرحى المدنيين المعاقين بإعطائهم درجات وظيفية حيث اقعدتهم الإعاقة عن العمل.  

كما طالبت الرابطة بتسليم الأراضي المخصصة لشهداء وجرحى تعز، والبدء بمخططات بناء المدن السكنية، كذا تحسين الوضع المعيشي للجرحى وصرف راتب يضمن لهم حياة كريمة ودمج الجرحى المؤهلين في محور تعز ومكاتب الألوية والمؤسسات المدنية والتنفيذية وفق خطة تعتمدها قيادة المحور والسلطة المحلية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق