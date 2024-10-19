لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الجامعة الألمانية الدولية عدن تكرم د. عبير جميل مسجل عام الجامعة وتتعهد بالمهمة للدكتور عادل نصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجامعة الألمانية الدولية عدن تكرم د. عبير جميل مسجل عام الجامعة وتتعهد بالمهمة للدكتور عادل نصر - أخبار كلمتك

الجامعة الألمانية الدولية عدن تكرم د. عبير جميل مسجل عام الجامعة وتتعهد بالمهمة للدكتور عادل نصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - كلمتك/خاص:

كرمت رئاسة الجامعة الألمانية الدولية - عدن، ممثلة بالبروفيسور عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة، صباح اليوم، د. عبير جميل مسجل عام الجامعة.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار تقدير الجامعة لجهودها وإسهاماتها في عملية التسجيل والقبول وتطوير العملية الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

 

التكريم أتى نظير عمل د. عبير كمسجل عام للجامعة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى كونها عميدة لكلية العلوم الإدارية.

 

كما صدر اليوم قرار تعيين الدكتور عادل نصر السعيدي مسجلا عاما للجامعة، والدكتورة عبير عميدة لكلية العلوم الإدارية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق