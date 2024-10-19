الجامعة الألمانية الدولية عدن تكرم د. عبير جميل مسجل عام الجامعة وتتعهد بالمهمة للدكتور عادل نصر - أخبار كلمتك

كرمت رئاسة الجامعة الألمانية الدولية - عدن، ممثلة بالبروفيسور عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة، صباح اليوم، د. عبير جميل مسجل عام الجامعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تقدير الجامعة لجهودها وإسهاماتها في عملية التسجيل والقبول وتطوير العملية الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
التكريم أتى نظير عمل د. عبير كمسجل عام للجامعة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى كونها عميدة لكلية العلوم الإدارية.
كما صدر اليوم قرار تعيين الدكتور عادل نصر السعيدي مسجلا عاما للجامعة، والدكتورة عبير عميدة لكلية العلوم الإدارية.
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