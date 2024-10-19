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يحيى صالح يخرج عن صمته ويصرح بشأن اغتيال هذا القائد الكبير من قبل إسرائيل - أخبار كلمتك

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يحيى صالح يخرج عن صمته ويصرح بشأن اغتيال هذا القائد الكبير من قبل إسرائيل - أخبار كلمتك

يحيى صالح يخرج عن صمته ويصرح بشأن اغتيال هذا القائد الكبير من قبل إسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - كلمتك: خاص

صرح العميد يحيى محمد عبدالله صالح - رئيس جمعية كنعان لفلسطين  على عملية اغتيال القائد السنوار 
 

وجاء في نص البيان الصادر عن ‏جمعية كنعان لفلسطين والذي باركت فيه الشهادة للقائد المقاوم ‎#يحيى_السنوار  :

نتقدم بالتبريك بالشهادة  إرتقى القائد المقاوم ‎#يحيى_السنوار الى جوار ربه ثابتا على العهد مدافعاً عن قضيتنا  الفلسطينية وحق شعبنا في  تحرير وطنه وإقامة دولته الحرة والمستقلة  من براثن الاحتلال الصهيوني .

موضحاً في نص البيان:
لقد حاول الإحتلال ترويج الأكاذيب عبر إعلامه المضلل، بادعاء أن القائد السنوار يعيش في الأنفاق مع المحتجزين ، واتخذوا من هذه الذريعة سببًا لتدمير غزة وقتل الأبرياء، إلا أن الحقيقة كشفت عن قائد أستشهد على ظهر الأرض، ممسكًا بسلاحه، مواجهاً للعدو في الميدان،  ان هذه المقاومة مستمرة رغم استشهاد قادتها منذ احتلال فلسطين وانطلاق الثورة الفلسطينية فما دام الاحتلال قائم فالمقاومة مستمرة ولن تتوقف الا بزوال الاحتلال وتفكيك كيانه واعاده مستوطنيه من حيث اتوا، وحينها سيحل السلام والإستقرار في منطقنا ويكون العالم أكثر أمناً .

مختتما بالقول:
رحم الله القائد ‎#يحيى_السنوار وكل شهداء فلسطين وامتنا العربية وكل من استشهد في سبيل تحرير فلسطين ومساندة شعبنا  الفلسطيني وانها لثورة ومقاومة حتى النصر المؤزر باذن الله تعالى .

بيان صادر عن جمعية كنعان لفلسطين 
صنعاء - الجمهورية اليمنية 
19 تشرين اول / اكتوبر 2024

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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