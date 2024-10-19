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امريكا تجدد دعوتها لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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امريكا تجدد دعوتها لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

امريكا تجدد دعوتها لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

 

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوة جديدة لمليشيا الحوثي 

هذا وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوتها إلى ميليشيا الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي السفارة في صنعاء وموظفي الوكالات الأممية التي تختطفهم المليشيا في سجونها

واصدر السفير الأمريكي لدى اليمن، بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال موظفي السفارة الأميركية 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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