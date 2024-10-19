مليشيا الحوثي تنقل شاب من سجون محافظة إب الى صنعاء على خلفية هذا الأمر (صدمة) - أخبار كلمتك

‏نقلت مليشيا الحوثي، فتى في السابعة عشر من عمره، من سجونها بمحافظة ⁧‫/إب‬⁩، إلى سجونها في ⁧‫صنعاء‬⁩، على خلفية احتفاله بثورة سبتمبر المجيدة.

‏وقالت مصادر، إن مليشيا الحوثي نقلت الفتى "أمجد مرعي" من سجونها بمدينة إب إلى سجن المخابرات في حدة بصنعاء.

‏وفي وقت سابق، ناشدت والدة الفتى المختطف "هدى عائض"، وهي أستاذة تدرس في مجمع السعيد التربوي بمدينة إب، ناشدت بإطلاق سراح نجلها المختطف لدى مليشيا الحوثي بسبب احتفالاته بذكرى ثورة سبتمبر.

‏وخلال سبتمبر الماضي، اختطفت المليشيا مرعي إلى جانب المئات من أبناء إب، على خلفية احتفالاتهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

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