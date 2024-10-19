أول تعليق جنوبي بشأن نجاح هذا الأمر اليوم - أخبار كلمتك

اصدر الشيخ راجح سعيد باكريت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحا جديداً على فعالية محافظة المهرة آلتي أقيمت اليوم

وقال باكريت في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏هنا محافظة المهرة، هنا الاستقلال والتحرير، هنا القول والفصل الذي لا يمكن تزويره، هنا بوابة الجنوب الشرقية تبعث برسالة واضحة مفادها : ليعلم القاصي والداني أن محافظة المهرة جنوبية الهواء والهوية، وإرادة أبنائها لا يمكن أن تُزيَّف، وعزيمتهم لا تنكسر، والقادم أجمل بإذن الله.

وتابع بالقول:

نبارك نجاح الفعالية، ونثمن جهود القيادة المحلية واللجان المنظمة وكل من ساهم في إحياء الذكرى الـ61 لثورة 14 اكتوبر.