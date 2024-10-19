ضبط شحنة قطع غيار اسلحة - أخبار كلمتك

اكدت شرطة محافظة المهرة عن نجاحها في ضبط شاحنة من نوع "فولفو مقطورة" وذلك أثناء محاولة تهريب شحنة قطع غيار أسلحة عبر جمارك منفذ شحن.

وكان يقود الشاحنة المدعو (م.ع.ز.ح.ع) ويبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل كسائق خاص، بعد التفتيش، تم العثور على عدد خمسة طرود من قطع غيار الأسلحة بلغت حوالي 3975 قطعة غيار سلاح آلي كلاشنكوف.

وجاء هذا الضبط نتيجة جهد كبير من قبل قوات الأمن، التي تابعت تحركات السائق وجمعت معلومات استخباراتية عن الشحنة، حيث تمكنت من التوصل إلى أسماء متورطين آخرين من ضمنهم (ع، م، ع، ص)، (ن، س، ع، ض، د)، و(م، ع، ب، ا)، و(ع، أ، س) الذين تم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق.

وتمت مصادرة الشاحنة وقطع غيار الأسلحة والتحفظ على المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية، يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود السلطات الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.