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ضبط شحنة قطع غيار اسلحة - أخبار كلمتك

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ضبط شحنة قطع غيار اسلحة - أخبار كلمتك

ضبط شحنة قطع غيار اسلحة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك/خاص:

اكدت شرطة محافظة المهرة عن نجاحها في ضبط شاحنة من نوع "فولفو مقطورة" وذلك أثناء محاولة تهريب شحنة قطع غيار أسلحة عبر جمارك منفذ شحن.

وكان يقود الشاحنة المدعو (م.ع.ز.ح.ع) ويبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل كسائق خاص، بعد التفتيش، تم العثور على عدد خمسة طرود من قطع غيار الأسلحة بلغت حوالي 3975 قطعة غيار سلاح آلي كلاشنكوف.

وجاء هذا الضبط نتيجة جهد كبير من قبل قوات الأمن، التي تابعت تحركات السائق وجمعت معلومات استخباراتية عن الشحنة، حيث تمكنت من التوصل إلى أسماء متورطين آخرين من ضمنهم (ع، م، ع، ص)، (ن، س، ع، ض، د)، و(م، ع، ب، ا)، و(ع، أ، س) الذين تم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق.

وتمت مصادرة الشاحنة وقطع غيار الأسلحة والتحفظ على المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية، يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود السلطات الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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