علي البخيتي يعلن عن موقفه من القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

قال السياسي اليمني علي البخيتي : ‏لست مع ادارة حماس للوضع في غزة ولا مع قمعها للفلسطينيين ولا مع المقاومة المسلحة في ضل الخلل الكبير في موازين القوى والحصار الخانق، وأرى أن المقاومة المسلحة توفر ذرائع لإسرائيل لقتل وتهجير مزيد من الفلسطينيين ولاستكمال مشروعها لتهويد كل فلسطين التاريخية، ومع أن تكون هناك مقاومة سلمية تحرج إسرائيل وتفند سرديتها وتحاصرها إقليميًا ودوليًا.

واضاف : وكذلك ضد التطبيع مع إسرائيل -من قبل دول ليست على حدودها كالإمارات والسعودية- قبل وجود اتفاق واضح على دولة فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح لضمان الأمن لإسرائيل كبعض المناطق في سيناء، وضد التطبيع بالقطعة، دولة بعد دولة، ومع العودة لمبادرة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بالتطبيع الشامل مقابل اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود 1967 حتى لو أجرى عليها بعض التعديلات وتبادل الأراضي.

واختتم: هذا هو موقفي من القضية الفلسطينية. ‎