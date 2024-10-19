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يحدث الان .. تفريغ الحمولات الزائدة في محافظة لحج - أخبار كلمتك

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يحدث الان .. تفريغ الحمولات الزائدة في محافظة لحج - أخبار كلمتك

يحدث الان .. تفريغ الحمولات الزائدة في محافظة لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - كلمتك/ خاص

تجري حاليا عملية تفريغ الحمولات الزائدة والمخالفة للقانون تقوم بها الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في منطقة #العسكرية بمحافظة #لحج

حيث تهدف العملية بشكل أساسي إلى حماية البنية التحتية للطرقات كون الحمولات الزائدة على المركبات والشاحنات تؤدي إلى تهالك الطرق بشكل أسرع مما يزيد من تكاليف الصيانة بشكل كبير ويؤثر سلباً على سلامة المرور. 

و هذه العمليات تأتي كجزء من جهود لضمان التزام السائقين والمركبات بالحدود القانونية للوزن المسموح به، مما يسهم في تقليل الأضرار وحماية الموارد المالية المخصصة لصيانة الطرق.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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