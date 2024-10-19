يحدث الان .. تفريغ الحمولات الزائدة في محافظة لحج - أخبار كلمتك

تجري حاليا عملية تفريغ الحمولات الزائدة والمخالفة للقانون تقوم بها الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في منطقة #العسكرية بمحافظة #لحج

حيث تهدف العملية بشكل أساسي إلى حماية البنية التحتية للطرقات كون الحمولات الزائدة على المركبات والشاحنات تؤدي إلى تهالك الطرق بشكل أسرع مما يزيد من تكاليف الصيانة بشكل كبير ويؤثر سلباً على سلامة المرور.

و هذه العمليات تأتي كجزء من جهود لضمان التزام السائقين والمركبات بالحدود القانونية للوزن المسموح به، مما يسهم في تقليل الأضرار وحماية الموارد المالية المخصصة لصيانة الطرق.