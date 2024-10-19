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امين العاصمة يتحدث عن اندلاع الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

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امين العاصمة يتحدث عن اندلاع الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

امين العاصمة يتحدث عن اندلاع الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مسؤول في الحكومة الشرعية عن جولة حرب وشيكة في اليمن، سيكون فيها "دمار جماجم".


وقال وزير الدولة أمين العاصمة، عبدالغني جميل، في منشور على منصة إكس: "عندما تبدأ الحرب في اليمن سيكون الوضع مختلف تماماً عن لبنان وبقية المناطق الأخرى".


وأشار إلى أن "الدمار سيكون أخف بكثير سيكون دمار جماجم بعدد الأصابع فقط، وبقية الإجراءات سيستكملها اليمنيون لان الشعب اليمني شعب مسلح يختلف عن لبنان والعراق وسوريا وكل واحد عارف غريمه"، جسب تعبيره.


وأضاف: "سيأتي اليوم الذي سيتبرأ الجميع من الكهنوت وهذا اليوم ليس ببعيد".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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