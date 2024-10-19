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الكشف عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

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الكشف عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

تابع مركز التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب.

وأوضح المركز ، في بيان له تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن أحدث صور الأقمار الصناعية، امس الجمعة، تشير إلى تكون منطقة ضغط جوي منخفض شرق وسط بحر العرب بمحاذاة السواحل الغربية لشبه القارة الهندية بسرعة رياح مصاحبة للنظام تصل إلى17عقدة تقريباً (30كم/ساعة).

وذكر مركز التنبؤات في ختام بيانه، أنه من المرجح أن تزداد شدة المنخفض وأن يتحرك نحو غرب شمال غرب موقعه خلال اليومين القادمين، بمشيئة الله تعالى.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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