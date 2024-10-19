الكشف عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

تابع مركز التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب.

وأوضح المركز ، في بيان له تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن أحدث صور الأقمار الصناعية، امس الجمعة، تشير إلى تكون منطقة ضغط جوي منخفض شرق وسط بحر العرب بمحاذاة السواحل الغربية لشبه القارة الهندية بسرعة رياح مصاحبة للنظام تصل إلى17عقدة تقريباً (30كم/ساعة).

وذكر مركز التنبؤات في ختام بيانه، أنه من المرجح أن تزداد شدة المنخفض وأن يتحرك نحو غرب شمال غرب موقعه خلال اليومين القادمين، بمشيئة الله تعالى.