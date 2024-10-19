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صحفي من جنوب اليمن زار اسرائيل سرا خلال الشهر الماضي - أخبار كلمتك

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صحفي من جنوب اليمن زار اسرائيل سرا خلال الشهر الماضي - أخبار كلمتك

صحفي من جنوب اليمن زار اسرائيل سرا خلال الشهر الماضي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - كلمتك / خاص :

كشفت مصادر خاصة عن زيارة سرية قام بها صحفي بارز من جنوب اليمن الى دولة اسرائيل خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر ان صحفيا جنوبيا يقيم بشكل مؤقت في عاصمة خليجية زار اسرائيل سرا بتنسيق خاص مع الخارجية الاسرائيلية ومكث فيها لمدة 12 يوما تجول فيها في مختلف المدن والبلدات الاسرائيلية.

ولفتت المصادر الى ان الزيارة السرية تمت بتنسيق عال حيث لم يتم ختم جواز الصحفي بتأشيرة الدخول الى اسرائيل ، وهو اجراء تقوم به السلطات الاسرائيلية مع كبار الزوار السريين.

ووفقا لذات المصادر فقد بدأ التواصل بين الخارجية الاسرائيلية والصحفي الجنوبي عقب سلسلة تغريدات له هاجم فيها الفصائل الفلسطينية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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