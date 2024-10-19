صحفي من جنوب اليمن زار اسرائيل سرا خلال الشهر الماضي - أخبار كلمتك

كشفت مصادر خاصة عن زيارة سرية قام بها صحفي بارز من جنوب اليمن الى دولة اسرائيل خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر ان صحفيا جنوبيا يقيم بشكل مؤقت في عاصمة خليجية زار اسرائيل سرا بتنسيق خاص مع الخارجية الاسرائيلية ومكث فيها لمدة 12 يوما تجول فيها في مختلف المدن والبلدات الاسرائيلية.

ولفتت المصادر الى ان الزيارة السرية تمت بتنسيق عال حيث لم يتم ختم جواز الصحفي بتأشيرة الدخول الى اسرائيل ، وهو اجراء تقوم به السلطات الاسرائيلية مع كبار الزوار السريين.

ووفقا لذات المصادر فقد بدأ التواصل بين الخارجية الاسرائيلية والصحفي الجنوبي عقب سلسلة تغريدات له هاجم فيها الفصائل الفلسطينية.