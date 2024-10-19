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محامي الرئيس صالح:هؤلاء من سلموا رقبة السنوار لاسرائيل - أخبار كلمتك

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محامي الرئيس صالح:هؤلاء من سلموا رقبة السنوار لاسرائيل - أخبار كلمتك

محامي الرئيس صالح:هؤلاء من سلموا رقبة السنوار لاسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال المحامي محمد المسوري:‏من الذي قتل يحيى السنوار يجب أن يقتنع الجميع قناعة تامة بأن النظام الإيراني الذي قتل إسماعيل هنيه.
واضاف:والذي حدد مكان حسن نصراللات هو نفسه الذي حدد مكان يحيى السنوار للصهاينة.
واختتم:تأكيداً لما أخبرتكم به يوم أمس راجعوا الإتفاق الأمريكي الإيراني الصهيوني لكي تفهموا..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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