قال المحامي محمد المسوري:من الذي قتل يحيى السنوار يجب أن يقتنع الجميع قناعة تامة بأن النظام الإيراني الذي قتل إسماعيل هنيه.
واضاف:والذي حدد مكان حسن نصراللات هو نفسه الذي حدد مكان يحيى السنوار للصهاينة.
واختتم:تأكيداً لما أخبرتكم به يوم أمس راجعوا الإتفاق الأمريكي الإيراني الصهيوني لكي تفهموا..
محامي الرئيس صالح:هؤلاء من سلموا رقبة السنوار لاسرائيل - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال المحامي محمد المسوري:من الذي قتل يحيى السنوار يجب أن يقتنع الجميع قناعة تامة بأن النظام الإيراني الذي قتل إسماعيل هنيه.
قال المحامي محمد المسوري:من الذي قتل يحيى السنوار يجب أن يقتنع الجميع قناعة تامة بأن النظام الإيراني الذي قتل إسماعيل هنيه.
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