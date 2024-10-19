ظهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بجانب يوتيوبر يمني شهير اثناء تقديمه لدعايته الانتخابية لليمنيين.
وظهر ترامب بجانب الوتيوبر اليمني عبدالله دولا مولا في متشجن.
الرئيس الامريكي السابق ترامب يظهر بجانب يوتيوبر يمني شهير - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:29 صباحاً - كلمتك/خاص:
ظهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بجانب يوتيوبر يمني شهير اثناء تقديمه لدعايته الانتخابية لليمنيين.
ظهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بجانب يوتيوبر يمني شهير اثناء تقديمه لدعايته الانتخابية لليمنيين.
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