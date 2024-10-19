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هل اطلقت السعودية تحالف حل الدولتين في اليمن؟ - أخبار كلمتك

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هل اطلقت السعودية تحالف حل الدولتين في اليمن؟ - أخبار كلمتك

هل اطلقت السعودية تحالف حل الدولتين في اليمن؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:03 صباحاً - كلمتك/

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفد المملكة في أعمال القمة الخليجية - الأوروبية.

وتعكس القمة إدراك كلا الجانبين بأهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، التي من شأنها أن تحقق أهدافهما المنشودة والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية إلى آفاق أرحب في مختلف الصعد.

وقد التقى سمو ولي العهد على هامش انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية، عدداً من القادة المشاركين في القمة، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في القمة ذاتها، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث، كما التقى سموه المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية - الأوروبية استضافة المملكة للنسخة الثانية من القمة في عام 2026، معبراً في الوقت ذاته عن إشادته بالجهود السعودية من أجل دفع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً عن الإشادة بمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دعم حل الدولتين، فضلاً عن التأكيد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة الشنغن.

واطلقت السعودية تحالف دعم حل الدولتين في فلسطين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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