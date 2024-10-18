الإرهاب يتسبب بتأجيل فعالية حدث كبير بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

بتوجيهات محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، أعلن مكتب الثقافة بمحافظة شبوة تأجيل مهرجان شبوة الخامس للتراث والفنون حتى إشعار آخر والذي كان له مقرراً التدشين يوم الاحد.

وأشار مدير عام المكتب، د. فيصل حسين البعسي ، إلى أنه وبموجب توجيهات محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير ونتيجة للمصاب الأليم باستشهاد المقدم أحمد السليماني، تم تأجيل فعاليات المهرجان حتى إشعار آخر.

كما حيا مكتب الثقافة كافة الفرق الفنية والفعاليات الثقافية على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار التحضيرات لفعاليات المهرجان لإقامتها في الوقت المناسب لاحقًا..

هذا واستشهد القائد أحمد محسن السليماني، أركان اللواء الأول دفاع شبوة، قبل أيام إثر هجوم إرهابي في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، محافظة شبوة.

وأثار نبأ استشهاد السليماني حالة من الحزن والاستنكار الواسع بين الأوساط العسكرية والمدنية