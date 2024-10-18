موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الإرهاب يتسبب بتأجيل فعالية حدث كبير بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإرهاب يتسبب بتأجيل فعالية حدث كبير بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الإرهاب يتسبب بتأجيل فعالية حدث كبير بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:40 مساءً - كلمتك: خاص

بتوجيهات محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، أعلن مكتب الثقافة بمحافظة شبوة تأجيل مهرجان شبوة الخامس للتراث والفنون حتى إشعار آخر والذي كان له مقرراً التدشين يوم الاحد.

وأشار مدير عام المكتب، د. فيصل حسين البعسي ، إلى أنه وبموجب توجيهات محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير ونتيجة للمصاب الأليم باستشهاد المقدم أحمد السليماني، تم تأجيل فعاليات المهرجان حتى إشعار آخر.

كما حيا مكتب الثقافة كافة الفرق الفنية والفعاليات الثقافية على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار التحضيرات لفعاليات المهرجان لإقامتها في الوقت المناسب لاحقًا..

هذا واستشهد القائد أحمد محسن السليماني، أركان اللواء الأول دفاع شبوة، قبل أيام إثر هجوم إرهابي في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، محافظة شبوة.

 

وأثار نبأ استشهاد السليماني حالة من الحزن والاستنكار الواسع بين الأوساط العسكرية والمدنية

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

صدور بيان هام بشان طوابير البنزين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق