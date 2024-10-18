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عاجل:مليشيا الحوثي تصدر بيان عسكري قبل قليل وتكشف فيه عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:مليشيا الحوثي تصدر بيان عسكري قبل قليل وتكشف فيه عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تصدر بيان عسكري قبل قليل وتكشف فيه عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أصدرت مليشيا الحوثي الليلة بيان عسكري كشفت فيه عن استهداف سفينة " MEGALOPOLIS " في البحر العربيّ بعدد من الطائرات المسيرة

وجاء في نص البيان:


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة " MEGALOPOLIS " في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

ونفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية.

وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

تحيي القوات المسلحة اليمنية المجاهدين في غزة وفي لبنان وتؤكد أن استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار.

إن القوات المسلحة اليمنية وهي تدشن عامها الثاني من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء  15 ربيع الآخر 1446للهجرة
الموافق للـ 18 أكتوبر 2024م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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