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بصورة مفاجئة ... مليشيا الحوثي تقوم بهذا الأمر في مدخل العاصمة صنعاء - أخبار كلمتك

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بصورة مفاجئة ... مليشيا الحوثي تقوم بهذا الأمر في مدخل العاصمة صنعاء - أخبار كلمتك

بصورة مفاجئة ... مليشيا الحوثي تقوم بهذا الأمر في مدخل العاصمة صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:52 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر أمنية في صنعاء  بان مليشيات الحوثي بدأت منذ الأيام القليلة الماضية على ازالة عشرات النقاط الأمنية المنتشرة في مدخل العاصمة 

واكدت المصادر ان المليشيا قامت بإزالة النقاط في طريق صنعاء أرحب

وكشف المصدر عن النقاط التي تم إزالتها وهي: 
نقطة الصمع الرئيسية التي عمرها ٤٠ سنة 
نقطة الخميس الرئيسية التي عمرها ٩ سنوات
نقطة الجمارك الرئيسية التي عمرها ٤٠ سنة 
نقطة مثلث الوايتات التي عمرها ٧ سنوات
نقطة الوايتات عقد الرجوي عمرها ٥ سنوات

وأوضح المصدر ان المليشيا قامت بإزالة النقاط ‏‎لضمان سرية تحركاتها و انتزاع الثقة في افراد النقاط

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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