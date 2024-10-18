بصورة مفاجئة ... مليشيا الحوثي تقوم بهذا الأمر في مدخل العاصمة صنعاء - أخبار كلمتك

أفادت مصادر أمنية في صنعاء بان مليشيات الحوثي بدأت منذ الأيام القليلة الماضية على ازالة عشرات النقاط الأمنية المنتشرة في مدخل العاصمة

واكدت المصادر ان المليشيا قامت بإزالة النقاط في طريق صنعاء أرحب

وكشف المصدر عن النقاط التي تم إزالتها وهي:

نقطة الصمع الرئيسية التي عمرها ٤٠ سنة

نقطة الخميس الرئيسية التي عمرها ٩ سنوات

نقطة الجمارك الرئيسية التي عمرها ٤٠ سنة

نقطة مثلث الوايتات التي عمرها ٧ سنوات

نقطة الوايتات عقد الرجوي عمرها ٥ سنوات

وأوضح المصدر ان المليشيا قامت بإزالة النقاط ‏‎لضمان سرية تحركاتها و انتزاع الثقة في افراد النقاط