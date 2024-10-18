توضيح جديد بشان اقتحام مقر محافظة لحج لرفع العلم - أخبار كلمتك

أصدرت اللجنة التحضيرية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج لفعالية الذكرى ال61 لثورة الرابع عشر من أكتوبر والمكلفة برفع أعلام دولة الجنوب على مباني المرافق الحكومية بمديريتي الحوطة وتبن بياناً توضيحياً للرأي العام حول التداعيات الأخيرة التي نجمت على خلفية رفع علم الجنوب على مبنى السلطة المحلية بالمحافظة وحاولت بعض الجهات تأجيجها.

وأشارت اللجنة أنه بعد استكمال رفع علم الجنوب على مرافق الدولة توجه ثلاثة من اعضائها مدير الادارة المالية بالهيئة التنفيذية عبدالسلام ناصر ومدير إدارة الشؤون الاجتماعية والجماهيرية انيس العجيلي وقائد حراسة مقر المجلس محمد ناصر لطلب الإذن من المحافظ لرفع العلم على المبنى.

موضحة أن اعضاء اللجنة

طلبو من الحراسة مقابلة المحافظ والذين بدورهم طلبو كتابة رسالة تعريفية للدخول وتمت الاستجابة للطلب من قبل اللجنة بكتابة الرسالة .

مشيرة إلى عدم استجابة محافظ لحج لطلب دخولهم وظل الاعضاء في الانتظار لمدة تصل الى 3 ساعات حتى تم اخبارهم بمغادرة المحافظ من الباب الخلفي حيث سارع اعضاء اللجنة لمقابلته والاستئذان منه لرفع العلم على المبنى .

مؤكدة ان المحافظ رفض بشكل هستيري رفع العلم معبرا بالقول "ان العلم علم واحد ونحن في دولة واحدة" وهو ماجعل الاعضاء يغادرون ويعملو على اشعار رئيس اللجنة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة الاستاذ وضاح الحالمي.

وأضافت اللجنة «صادف اليوم الثاني الاربعاء لقاء مع عدد من القيادات الامنية وفي مقدمتهم قائد معكسر اللواء الخامس العميد هاشم السيد شقيق الفقيد صالح السيد وقائد كتيبة حماية الاراضي بالمحافظة العميد قاسم حبه وعندما علما ان المحافظ رفض بادرا مشكورين بالذهاب إلى محافظ المحافظة بحكم علاقتهم بالمحافظ لاستئذانه برفع العلم وعندما وصلوا مبنى المحافظ كان غير مداوم وقتما مع أعضاء اللجنة برفع العلم بطريقة سلسة وودية لثقتهم بعدم رفض المحافظ لذلك وبدون أي قوة او اي محاولة استفزازية كما اراد البعض تصويرها» .

منوهة ان مايروج عن اقتحام المبنى وكسر الاقفال بمشاركة قوة مدججة بالاسلحة والمقاتلين كلام عار عن الصحة وبعيدا عن المنطق، ومن حضروا بالاطقم كانوا الحراسات الشخصية للقائدان وهذا متعارف عليه لدى الجميع.

ودعت اللجنة في ختام بيانها جميع أبناء محافظة لحج إلى عدم الانجرار خلف تلك الاشاعات ومروجيها ممن يحاولون زرع الفتنة بين ابناء المحافظة الواحدة ويعملون على إثارت الفتن، مؤكدة على ضرورة العمل على تفويت الفرصة على المتربصين بوحدة وتلاحم ابناء محافظة لحج، مشددة في ختام بيانها على ضرورة العمل بروح الفريق الوحد للتنسيق المشترك لخدمة لحج وأمنها واستقرارها.