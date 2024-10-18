الحكومة تتحرك بشأن تطورات الأوضاع بهذه المحافظة الجنوبية عقب ساعات من هذا الإنفجار - أخبار كلمتك

اجرى ‏رئيس ‎مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض ‎بن مبارك، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين



اطلع رئيس الحكومة على مستجدات الأوضاع في محافظة أبين والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار، إضافة إلى الجوانب الخدمية والتنموية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية



موجهاً قيادة السلطة المحلية، بمضاعفة الجهود لمعالجة القضايا ذات الأولوية خاصة في الجوانب الأمنية والخدمية

هذا وسقط ضحايا امس بهجوم ارهابي استهدف دورية تابعة للقوات الجنوبية شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد