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‏الإفراج عن هذا المسؤول بصنعاء - أخبار كلمتك

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‏الإفراج عن هذا المسؤول بصنعاء - أخبار كلمتك

‏الإفراج عن هذا المسؤول بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:31 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر ان مليشيا الحوثي بصنعاء افرجت عن مسؤول  برنامج الغذاء العالمي

 

وأكدت المصادر ان المليشيا أفرجت عن "عبدالله البيضاني" والذي يعمل مسؤولا بقسم (IT) في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)

 

هذا وكان قد تعرض البيضاني للاعتقال في سبتمبر الماضي بصنعاء.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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