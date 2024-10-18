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الكشف عن تفاصيل الاجتماع الطارئ بشان اقتحام مقر المحافظة - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل الاجتماع الطارئ بشان اقتحام مقر المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل الاجتماع الطارئ بشان اقتحام مقر المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص:

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج اجتماع طارئ صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر برئاسه محافظ المحافظة قائد اللواء 17 مشاه،اللواء الركن احمد عبدالله تركي ، لمناقشة أهم التحديات الأمنية وحادثة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة من قبل عناصر أمنية وعسكرية صباح يوم الاربعاء الماضي بطريقة همجية استفزازية ، استنكرها كافة أطياف المجتمع بالمحافظة.

وخلال الإجتماع الذي حضره مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي والاستاذ عوض الصلاحي نائب المحافظ ومدير شرطة المحافظة العميد ناصر الشوحطي ، أكد المحافظ تركي على أهمية وحدة الصف والحفاظ على النسيج الاجتماعي والتلاحم المجتمعي ونبذ العنصرية الجهوية المقيته التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة ،مشيراً الى ان حادثة اقتخام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة ظاهرة سلبية ينبذها أبناء المحافظة ويعد ذلك استهداف لابناء لحج ، مشدداً على ضرورة محاسبة المعتدين  بصورة عاجلة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وأقر الاجتماع:
- ادانة اقتحام مبنى السلطة     المحلية بالمحافظة ،

- ادانة وتوقيف نشاط عمل وكيل محافظة لحج لشؤون الشباب الأستاذ وضاح الحالمي باستغلال الوظيفة العامة وقيامه بالتحريض والتهديد ضد قرارات السلطة المحلية الإدارية وعرقلة الانشطة الرياضية والأدبية بالمحافظة واخرها التحريض على اقتحام مبنى السلطة المحلية يوم الاربعاء الماضي.
- آيٌد الاجتماع الخطوات الايجابية المسؤوله لمدير شرطة المحافظة العميد ناصر الشوحطي بقرار توقيف الضباط المنتميين لشرطة المحافظة المشاركين في عملية الاقتحام واحالتهم للتحقيق ورفع تقرير خلال ثلاثة أيام.
- كما أقر الإجتماع توجية مذكرة عاجلة إلى قائد القوات البرية اللواء /علي أحمد البيشي باتخاذ الإجراءات العسكرية والتحقيق مع قائد معسكر اللواء الخامس هاشم السيد لقيامة بعملية الاقتحام بعدد من الاطقم القتالية.
- توجيه مذكرة عاجلة اخرى إلى قائد مكافحة الإرهاب اللواء شلال علي شائع لاتخاذ الإجراءات الأمنية والتحقيق مع قائد مكافحة الارهاب بالمحافظة "ابو وسام" لمشاركته بعملية الاقتحام بقوة تابعة لمكافحة الإرهاب.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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