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بشارة سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

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بشارة سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

بشارة سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر عن ضخ مرتبات شهر سبتمبر 2024م الى حسابات الموظفين بمكاتب السلطة المحلية محافظة تعز لعدد (19) مكتب سلطة محلية


واكدت المصادر ان عملية ضخ المرتبات تمت عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي للمكاتب التالية وهي:-
1-مكتب مالية تعز
2- مكتب الصحة العامة والسكان تعز
3 -مكتب الادارة المحلية تعز 
4- مكتب الخدمة المدنية تعز
5-مكتب الزراعة والري تعز 
6-مكتب التعليم الفني تعز
7-مكتب التربية والتعليم تعز
8- مكتب التخطيط تعز
9- مكتب الاشغال العامة والطرق تعز
10- مكتب الصناعة والتجارة تعز
11- مكتب الشئون القانونية تعز
12- مكتب الشئون الاجتماعية تعز
13- مكتب المغتربين تعز
14- مكتب السياحة تعز
15- مكتب التوجيه والارشاد تعز 
16- مكتب النقل تعز
17- مكتب الثقافة تعز
18- مكتب الاعلام تعز
19-مكتب الشباب والرياضة تعز.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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