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مليشيا الحوثي تنعي هذا القائد الذي استهدفته إسرائيل ببيان رسمي - أخبار كلمتك

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مليشيا الحوثي تنعي هذا القائد الذي استهدفته إسرائيل ببيان رسمي - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تنعي هذا القائد الذي استهدفته إسرائيل ببيان رسمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدر المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي  بيان نعي استشهاد القائد/ يحيى السينوار

 

وجاء في نص البيان:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم

ببالغ والاعتزاز والفخر  تلقينا نبأ استشهاد المجاهد العظيم والقائد الكبير يحيى السينوار رحمه الله وهنيئا له الشهادة بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء، والذي رفع راية الجهاد ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم الصابر المجاهد والمجاهدون في حركات المقاومة الفلسطينية وشكل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان الإجرامي الصهيوني حتى توج أعماله وجهاده بالشهادة في سبيل الله.
اننا اذ نبارك له وللامة الإسلامية والعربية عموما ولحركة حماس خصوصا هذه الشهادة العظيمة، كما نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرته الكريمة وإلى حركة المقاومة الإسلامية حماس وإلى كل المجاهدين والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء.
إن استشهاد هذا القائد الكبير ودماءه الطاهرة الزكية ستكون الوقود التي يصطلي الصهاينة بنارها، وستزيد المجاهدين في فلسطين إصرارا وعزما وتصميماً وتفانياً وثباتاً على مواصلة السير على خط الشهداء حتى تحقيق النصر الموعود بإذن الله.
نجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلومة والاستمرار في مساندته بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل الوسائل حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار، وتحرير فلسطين.

المجلس السياسي الأعلى
صنعاء- اليمن
18 / 10 / 2024م

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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