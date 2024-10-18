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بنك القطيبي الإسلامي يشارك في الدورة 11 للحوار المصرفي العربي الأمريكي المنعقدة في نيويورك - أخبار كلمتك

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بنك القطيبي الإسلامي يشارك في الدورة 11 للحوار المصرفي العربي الأمريكي المنعقدة في نيويورك - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يشارك في الدورة 11 للحوار المصرفي العربي الأمريكي المنعقدة في نيويورك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:47 مساءً - كلمتك/خاص:

شارك الأستاذ عبد السلام الوردي، الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، في الدورة الحادية عشرة للحوار المصرفي العربي – الأميركي التي عقدت في نيويورك، والتي نظّمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث جمع نخبة من قادة القطاع المصرفي لمناقشة أهم القضايا المالية العالمية، كما تزامن الحوار مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يعكس مدى أهميته على الصعيد الدولي.

تُبرز مشاركة بنك القطيبي الإسلامي في هذه الفعاليات رفيعة المستوى حرصه على تعزيز الشراكات الدولية ومتابعة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي، وقد كان لبنك القطيبي الإسلامي  دوراً بارزاً متمثلا برئيسه التنفيذي، في تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية وخصوصا اليمنية مع نظيراتها الأميركية، وأسهمت مداخلاته في مناقشة الأطر التنظيمية واستقرار النظام المالي داخل اليمن وخارجه، بالإضافة إلى استشراف مستقبل المصرفية الإسلامية بين البنوك اليمنية والعالمية

تضع هذه المشاركة بنك القطيبي الإسلامي في طليعة المؤسسات المساهمة في تعزيز التعاون المصرفي الدولي، مع التأكيد على دوره الريادي في دعم وتطوير القطاع المصرفي اليمني بكافة الوسائل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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