موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

شاهد بالصورة .. ضبط عصابة خطيرة وسط العاصمة عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد بالصورة .. ضبط عصابة خطيرة وسط العاصمة عدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ضبط عصابة خطيرة وسط العاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - كلمتك: خاص

 


ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، عصابة متلبسة بحوزتها حشيش مخدر وأسلحة، وذلك في إحدى المنازل السكنية بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن.


وفي تفاصيل العملية، اوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، المقدم مياس حيدرة، أن إدارته تلقت بلاغًا يفيد عن وجود شابين، وفتاة، في أحد المنازل السكنية بمديرية الشيخ عثمان، يقومون بتعاطي المخدرات، وممارسة افعال غير أخلاقية.


وأضاف انه: "تم مداهمة المنزل الذي تتواجد فيه العصابة بالتنسيق مع الجهات القانونية وضبط العصابة والعثور بحوزتها على قنابل يدوية وسلاح نوع مسدس".


وأشار المقدم حيدرة، بأنه: "تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في عملية ضبط العصابة، وبالطريقة القانونية، وتسليم أفراد العصابة بعد ذلك إلى النيابة المختصة وفقًا للقانون".


كما شدد المقدم مياس، على: "ضرورة الاستشعار بالمسؤولية من قبل كافة الجهات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، بهدف إستئصال هذه الأفة المدمرة للمجتمعات، لا سيما وأنها باتت منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عاجل:استعدادات لضربة عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق