شاهد بالصورة .. ضبط عصابة خطيرة وسط العاصمة عدن - أخبار كلمتك



ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، عصابة متلبسة بحوزتها حشيش مخدر وأسلحة، وذلك في إحدى المنازل السكنية بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن.



وفي تفاصيل العملية، اوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، المقدم مياس حيدرة، أن إدارته تلقت بلاغًا يفيد عن وجود شابين، وفتاة، في أحد المنازل السكنية بمديرية الشيخ عثمان، يقومون بتعاطي المخدرات، وممارسة افعال غير أخلاقية.



وأضاف انه: "تم مداهمة المنزل الذي تتواجد فيه العصابة بالتنسيق مع الجهات القانونية وضبط العصابة والعثور بحوزتها على قنابل يدوية وسلاح نوع مسدس".



وأشار المقدم حيدرة، بأنه: "تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في عملية ضبط العصابة، وبالطريقة القانونية، وتسليم أفراد العصابة بعد ذلك إلى النيابة المختصة وفقًا للقانون".



كما شدد المقدم مياس، على: "ضرورة الاستشعار بالمسؤولية من قبل كافة الجهات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، بهدف إستئصال هذه الأفة المدمرة للمجتمعات، لا سيما وأنها باتت منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا