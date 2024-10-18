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إدانة إعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

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إدانة إعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

إدانة إعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - كلمتك: خاص

 


صدر اليوم بيان إدانة عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز.بشأن اعتقال ممثلين ملتقي تجار تعز التنموي

 

وجاء في نص البيان الذي رصده محرر موقع كلمتك دون أي اضافة او تعديل عليه:

*تدين منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز بأشد عبارات الادانة جريمة إعتقال واختطاف ممثلين ملتقي تجار تعز التنموي  بتعز* *وذالك أمام منازلهم من قبل شرطة الأمن بالمحافظة*

*خالد العامري** 
*عبدالرقيب العدين* 
*شهاب  عبدالباسط الشرعبي* 
*إبراهيم امين ردمان*

*وإذ تعبر منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز* *عن بالغ ،أسفها لمثل تلك الأعمال الجبانه والتحريض من قبل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز عبده علي محمد والذي خاطب بمذكرة لمدير شرطة الامن بالمحافظة بالمخالفة للاحكام  والقوانين ضد المواطنين تؤكد بأن  المجتمع المدني وندعو السلطات المحلية والامنية لترسيخ مظاهر الدولة واحترام حقوق المدنيين،*

*وأمام هذا الحدث المؤسف تدعو  منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات،الأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة رئيس اللجنه الأمنية لترسيخ الدولة واحترام حقوق المدنيين و سرعة التحرك وتوقيف تلك الإجراءات الأمنية والافراج الفوري عن المعتقلين *وحماية آمن المواطن ،* 
*
، *وتفويت الفرصة على المتربصين بتعز وأبنائها المظلومين من إضاعة أبسط حقوقهم في الحصول على أدنى مستويات العيش الكريم  في ظل* *ظروف قاسية وحرب قاهرة وتجويع واستهداف بأستمرار الحصار على المدنيين بتعز.*

*وتؤكد منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات أن تعز ستمضي بكل أبنائها المخلصين في مشروعها المدني السلمي وستنتصر لقيم العدالة وترسيخ مؤسسات الدولة  وستفشل كل المؤامرات الرخيصة التي تحاك ضد أبناء هذا المحافظة المخلصين ،*

*صادر عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز* 
*الجمعة 18أكتوبر 2024 م*
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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