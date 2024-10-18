إدانة إعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك



صدر اليوم بيان إدانة عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز.بشأن اعتقال ممثلين ملتقي تجار تعز التنموي

وجاء في نص البيان الذي رصده محرر موقع كلمتك دون أي اضافة او تعديل عليه:

*تدين منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز بأشد عبارات الادانة جريمة إعتقال واختطاف ممثلين ملتقي تجار تعز التنموي بتعز* *وذالك أمام منازلهم من قبل شرطة الأمن بالمحافظة*

*خالد العامري**

*عبدالرقيب العدين*

*شهاب عبدالباسط الشرعبي*

*إبراهيم امين ردمان*

*وإذ تعبر منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز* *عن بالغ ،أسفها لمثل تلك الأعمال الجبانه والتحريض من قبل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز عبده علي محمد والذي خاطب بمذكرة لمدير شرطة الامن بالمحافظة بالمخالفة للاحكام والقوانين ضد المواطنين تؤكد بأن المجتمع المدني وندعو السلطات المحلية والامنية لترسيخ مظاهر الدولة واحترام حقوق المدنيين،*

*وأمام هذا الحدث المؤسف تدعو منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات،الأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة رئيس اللجنه الأمنية لترسيخ الدولة واحترام حقوق المدنيين و سرعة التحرك وتوقيف تلك الإجراءات الأمنية والافراج الفوري عن المعتقلين *وحماية آمن المواطن ،*

*

، *وتفويت الفرصة على المتربصين بتعز وأبنائها المظلومين من إضاعة أبسط حقوقهم في الحصول على أدنى مستويات العيش الكريم في ظل* *ظروف قاسية وحرب قاهرة وتجويع واستهداف بأستمرار الحصار على المدنيين بتعز.*

*وتؤكد منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات أن تعز ستمضي بكل أبنائها المخلصين في مشروعها المدني السلمي وستنتصر لقيم العدالة وترسيخ مؤسسات الدولة وستفشل كل المؤامرات الرخيصة التي تحاك ضد أبناء هذا المحافظة المخلصين ،*

*صادر عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بمحافظة تعز*

*الجمعة 18أكتوبر 2024 م*

