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بن عديو يتحدث بحزن عن وداع هذا القائد الكبير الذي اغتيل امس - أخبار كلمتك

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بن عديو يتحدث بحزن عن وداع هذا القائد الكبير الذي اغتيل امس - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث بحزن عن وداع هذا القائد الكبير الذي اغتيل امس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق محافظ محافظة شبوة السابق الأستاذ / محمد صالح بن عديو على استشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار 


وقال بن عديو في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تودع الأمة قائداً كبيراً ورجلاً استثنائياً وهب حياته لأعدل قضية ، بين المقاومة بالحجارة والأسر الطويل ثم الطوفان وبذل الدم وهو في مقدمة الصفوف سطر يحيى السنوار حكاية ملهمة من النضال والقيادة والقدوة .


وتابع بالقول:خالص العزاء للشعب الفلسطيني ولحركة المقاومة الإسلامية حماس ولأبناء الأمة في استشهاد القائد يحيى السنوار تغمده الله بواسع رحمته.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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