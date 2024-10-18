بن عديو يتحدث بحزن عن وداع هذا القائد الكبير الذي اغتيل امس - أخبار كلمتك

علق محافظ محافظة شبوة السابق الأستاذ / محمد صالح بن عديو على استشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار
وقال بن عديو في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
تودع الأمة قائداً كبيراً ورجلاً استثنائياً وهب حياته لأعدل قضية ، بين المقاومة بالحجارة والأسر الطويل ثم الطوفان وبذل الدم وهو في مقدمة الصفوف سطر يحيى السنوار حكاية ملهمة من النضال والقيادة والقدوة .
وتابع بالقول:خالص العزاء للشعب الفلسطيني ولحركة المقاومة الإسلامية حماس ولأبناء الأمة في استشهاد القائد يحيى السنوار تغمده الله بواسع رحمته.
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