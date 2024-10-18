حماس تكشف رسميا مصير القائد السنوار - أخبار كلمتك

اعلنت حماس استشهاد يحيى السنوار

وقال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم و كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين و دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات

واضاف: حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس و استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة و أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات و السنوار ارتقى مقبلا غير مدبر مشتبكا في مقدمة الصفوف ويتنقل بين المواقع القتالية و استشهاد القائد السنوار سيزيد المقاومة في فلسطين والمنطقة قوة وصلابة وعزيمة

وقالت كتائب القسام: نزف الشهيد القائد الكبير يحيى السنوار قائد حركة حماس الذي ارتقى مقبلا غير مدبر ومن دواعي الفخر أن تقدم حركتنا القادة قبل الجند وأن يتقدم قادتها قافلة شهداء شعبنا و دخلنا مع فصائل المقاومة هذه المعركة الكبرى والفاصلة مدركين أن ثمن التحرير غال جدا و مسيرة جهادنا لن تتوقف حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل حقوقنا المشروعة و العدو واهم إن ظن أن جذوة المقاومة ستخمد أو ستتراجع باغتيال قادتها

وقالت الجبهة الشعبية: ننعى القائد الوطني يحيى السنوار مهندس ملحمة طوفان الأقصى وأحد أبرز رموز النضال الفلسطيني

وقال الأمين العام لحركة الجهاد: ننعى اليوم قائدا فلسطينيا كبيرا أمضى حياته مجاهدا وتقدم الصفوف ولم يتردد ولم يضعف و أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته سيبقون أوفياء لدماء الشهيد القائد يحيى السنوار