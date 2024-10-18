أول تعليق لمليشيا الحوثي بشأن الإعلان رسمياً عن مصير السنـ وار - أخبار كلمتك



علق ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في تعليق استشهاد السنوار قائلاً: خالص العزاء وعظيم المباركة لحركة حماس والشعب الفلسطيني العزيز بنيل القائد الكبير يحيى السنوار وسام الشهادة

موضحاً ان القائد الكبير يحيى السنوار نال الشهادة مقبلا غير مدبر مقاتلا في سبيل أسمى وأعدل قضية

واكد محمد عبدالسلام ان القائد الكبير السنوار سطر ملاحم بطولية في مقارعة العدو الإسرائيلي

مختتما تصريحه بالقول:ويقيننا أن غزة والقضية الفلسطينية مصيرها الانتصار مهما غلت التضحيات



هذا ونعت حركة "حماس" رئيس مكتبها السياسي وزعيمها، يحيى السنوار، الجمعة، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها القيادي البارز في الحركة، خليل الحية.



وقال الحية في كلمته: "ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى".

وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى أن السنوار قُتل "مشتبكا" مع الجيش الإسرائيلي "حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وقال الحية إن السنوار كان "يتنقل بين المواقع القتالية" في غزة، على حد قوله.

وأكد خليل الحية أن الرهائن المحتجزين في غزة "لن يعودوا" قبل وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، والإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.