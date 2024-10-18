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أول تعليق لمليشيا الحوثي بشأن الإعلان رسمياً عن مصير السنـ وار - أخبار كلمتك

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أول تعليق لمليشيا الحوثي بشأن الإعلان رسمياً عن مصير السنـ وار - أخبار كلمتك

أول تعليق لمليشيا الحوثي بشأن الإعلان رسمياً عن مصير السنـ وار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


علق ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في تعليق استشهاد السنوار قائلاً: خالص العزاء وعظيم المباركة لحركة حماس والشعب الفلسطيني العزيز بنيل القائد الكبير يحيى السنوار وسام الشهادة

موضحاً ان القائد الكبير يحيى السنوار نال الشهادة مقبلا غير مدبر مقاتلا في سبيل أسمى وأعدل قضية

واكد محمد عبدالسلام ان القائد الكبير السنوار سطر ملاحم بطولية في مقارعة العدو الإسرائيلي

مختتما تصريحه بالقول:ويقيننا أن غزة والقضية الفلسطينية مصيرها الانتصار مهما غلت التضحيات


هذا ونعت حركة "حماس" رئيس مكتبها السياسي وزعيمها، يحيى السنوار، الجمعة، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها القيادي البارز في الحركة، خليل الحية.


وقال الحية في كلمته: "ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى".

وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى أن السنوار قُتل "مشتبكا" مع الجيش الإسرائيلي "حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وقال الحية إن السنوار كان "يتنقل بين المواقع القتالية" في غزة، على حد قوله.

وأكد خليل الحية أن الرهائن المحتجزين في غزة "لن يعودوا" قبل وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، والإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين تريد حماس إطلاق سراحهم. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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