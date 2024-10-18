محافظ لحج يخرج عن صمته ويدلي باول تصريح بشان اقتحام مقر المحافظة ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

ادان محافظ لحج بأول تصريح له بعد اقتحام مبنى محافظة لحج من قبل مجموعة من الضباط وأفراد مجهولين اللواء أحمد عبدالله تركي، محافظ لحج، هذا العمل الذي وصفه بأنه "اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة" و"محاولة رخيصة لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكد المحافظ تركي أن هذه الحادثة تمثل تصرفات غير مقبولة، حيث تم الاقتحام باستخدام القوة، مما يعكس سلوكيات غير مسؤولة لا تمثل أبناء لحج أو قيمهم.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في المكتب التنفيذي اليوم الجمعة أسفر عن اتخاذ قرارات صارمة تهدف إلى محاسبة كل من شارك في هذه الواقعة، مشدداً على ضرورة احترام وجود القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحماية المبنى.

وقال المحافظ: "إن تجمع الناس هنا هو تعبير عن رفضهم لهذا العمل الاستفزازي، وهو ليس فقط احتجاجاً قبلياً ، بل هو دعوة للمحاسبة" ورفض أي محاولة لاستغلال العلم الجنوبي، قائلًا: "العلم الجنوبي هو رمز تاريخنا ونضال آبائنا وضحينا من اجلة كثيراً ، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا في الوطنية".

كما حذر المحافظ من أن الأفراد الذين يقومون بمثل هذه التصرفات هم "خونة يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية" تحت غطاء الوطنية، مؤكداً أن "مثل هذه الأفعال لن تنجح في تحقيق أي مكاسب، بل ستزيد من تفاقم الأوضاع".

وفي ختام تصريحه، دعا المحافظ تركي جميع أبناء لحج إلى الوحدة والتكاتف لحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "الأمن والاستقرار هو أساس كل تقدم، ولن نسمح لأي جهة بتهديدهما".