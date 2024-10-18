الكشف عن حدوث احصائية صادمة بشان حوازات السفر - أخبار كلمتك

أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال النصف الاول من شهر أكتوبر الجاري 44315 جواز سفر في عموم فروع المصلحة بالمحافظات المحررة والبعثات الخارجية.



وأشارت الإحصائية التي أعدها الإعلام الأمني من واقع التقارير اليومية المرفوعة لغرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن ال 44315 جواز السفر توزعت وفقا لمصدر الاصدار على النحو التالي: 11783 جواز سفر أصدرت عبر البعثات الخارجية، و 10400 جواز سفر عبر فرع المصلحة بعدن، و 7446 جوازات عبر المصلحة في المركز الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن،و 5004 جوازات سفر من فرع المصلحة بمحافظة مأرب و 4397 جواز من فرع المصلحة بمحافظة تعز.



وأصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة حضرموت الساحل 2076 جوازا، ومحافظة شبوة أصدرت 1868 جواز سفر،و 681 جواز أصدر عبر جوازات محافظة المهرة، و 558 جواز سفر أصدرت عبر فرع المصلحة بسيئون.

وتوزعت بقية الجوازات الصادرة خلال الفترة نفسها بين فرعي المصلحة في محافظة سقطرى والخوخة بواقع 45 جواز من فرع الخوخة، و57 جوازات من فرع سقطرى.