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الكشف عن حدوث احصائية صادمة بشان حوازات السفر - أخبار كلمتك

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الكشف عن حدوث احصائية صادمة بشان حوازات السفر - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث احصائية صادمة بشان حوازات السفر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - كلمتك:

أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال النصف الاول من شهر أكتوبر الجاري 44315 جواز سفر في عموم فروع المصلحة بالمحافظات المحررة والبعثات الخارجية.


وأشارت الإحصائية التي أعدها الإعلام الأمني من واقع التقارير اليومية المرفوعة لغرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن ال 44315 جواز السفر توزعت وفقا لمصدر الاصدار على النحو التالي: 11783 جواز سفر أصدرت عبر البعثات الخارجية، و 10400 جواز سفر عبر فرع المصلحة بعدن، و 7446 جوازات عبر المصلحة في المركز الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن،و 5004 جوازات سفر من فرع المصلحة بمحافظة مأرب و 4397 جواز من فرع المصلحة بمحافظة تعز.


وأصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة حضرموت الساحل 2076 جوازا، ومحافظة شبوة أصدرت 1868 جواز سفر،و 681 جواز أصدر عبر جوازات محافظة المهرة، و 558 جواز سفر أصدرت عبر فرع المصلحة بسيئون.

 

وتوزعت بقية الجوازات الصادرة خلال الفترة نفسها بين فرعي المصلحة في محافظة سقطرى والخوخة بواقع 45 جواز من فرع الخوخة، و57 جوازات من فرع سقطرى.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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