اليافعي معلقا على مقتل السنوار : على إسرائيل أن تدرك هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي: بالمختصر، لا اغتيال يحيى السنوار ولا حتى تصفية حركة حماس سيضع نهاية لقضية فلسطين.

واضاف : هذه القضية هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وهي محفورة في وجدان كل الشرفاء. على العكس تماماً، إبعاد إيران عن المشهد قد يعيد العرب إلى الواجهة لمواجهة استحقاقات هذه القضية بشكل مباشر، مما يجعلهم يتحملون مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عنها.

واختتم: وعلى إسرائيل أن تدرك أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه من خلال تصفية القيادات أو الحركات المقاومة، بل يتطلب معالجة جوهر القضية بجدية، والتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.