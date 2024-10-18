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اليافعي معلقا على مقتل السنوار : على إسرائيل أن تدرك هذا الأمر - أخبار كلمتك

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اليافعي معلقا على مقتل السنوار : على إسرائيل أن تدرك هذا الأمر - أخبار كلمتك

اليافعي معلقا على مقتل السنوار : على إسرائيل أن تدرك هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي: بالمختصر، لا اغتيال يحيى السنوار ولا حتى تصفية حركة حماس سيضع نهاية لقضية فلسطين. 

واضاف : هذه القضية هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وهي محفورة في وجدان كل الشرفاء. على العكس تماماً، إبعاد إيران عن المشهد قد يعيد العرب إلى الواجهة لمواجهة استحقاقات هذه القضية بشكل مباشر، مما يجعلهم يتحملون مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عنها. 

واختتم: وعلى إسرائيل أن تدرك أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه من خلال تصفية القيادات أو الحركات المقاومة، بل يتطلب معالجة جوهر القضية بجدية، والتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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