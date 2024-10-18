قال الصحفي فتحي بن لزرق:١+١ = ٢ معادلة رياضية لن تتغير أبداً حتى زوال الكون..
واضاف:انت مسلم عربي وحر ويأبى الظلم اذا انت مع قضية فلسsطين وشعبها المقاوم.
واختتم:ان اختلت هذه المعادلة (داخلك) فأعلم انك لا مسلم ولا عربي وليس لك من الحرية شيء..
فتحي بن لزرق يتحدث عن هذا الامر بشان اغتيال السنوار - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي فتحي بن لزرق:١+١ = ٢ معادلة رياضية لن تتغير أبداً حتى زوال الكون..
قال الصحفي فتحي بن لزرق:١+١ = ٢ معادلة رياضية لن تتغير أبداً حتى زوال الكون..
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