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فتحي بن لزرق يتحدث عن هذا الامر بشان اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يتحدث عن هذا الامر بشان اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن هذا الامر بشان اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:١+١ = ٢ معادلة رياضية لن تتغير أبداً حتى زوال الكون..
واضاف:انت مسلم عربي وحر ويأبى الظلم اذا انت مع قضية فلسsطين وشعبها المقاوم.
واختتم:ان اختلت هذه المعادلة (داخلك) فأعلم انك لا مسلم ولا عربي وليس لك من الحرية شيء..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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