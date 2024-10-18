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قوات امنية تقتحم سوق شهير - أخبار كلمتك

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قوات امنية تقتحم سوق شهير - أخبار كلمتك

قوات امنية تقتحم سوق شهير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة إب، اليوم تصعيدًا جديدًا من قبل مليشيا الحوثي، حيث قامت أطقم تابعة لها باقتحام سوق "الجملة" التابع لنادي الشعب الرياضي، وذلك في استمرار لحملتها الممنهجة للسيطرة على السوق وتسليمه لقياداتها القادمة من صعدة وعمران.


وأفادت مصادر محلية أن عناصر مسلحة حوثية داهمت السوق بشكل مفاجئ، وقامت باعتقال عدد من التجار والمواطنين المتواجدين فيه، دون أي مبرر قانوني. يأتي هذا الاعتداء بعد أيام قليلة من عملية اقتحام مماثلة قامت بها المليشيا، مما يؤكد عزمها على الاستيلاء على السوق بالقوة.


تعتبر هذه الحادثة أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في محافظة إب، حيث تسعى المليشيا بشكل منهجي إلى نهب الممتلكات العامة والخاصة وتقويض مؤسسات الدولة.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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