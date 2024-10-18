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تعرف على النشرة التحذيرية للطقس ليومنا هذا الجمعة - أخبار كلمتك

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تعرف على النشرة التحذيرية للطقس ليومنا هذا الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على النشرة التحذيرية للطقس ليومنا هذا الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - كلمتك/ خاص

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-

- هطول أمطار رعدية  متفاوتة الشدة على أجزاء من صحارى ومرتفعات محافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، تعز، الضالع وإب).
- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( ريمة، حجة، المحويت، الحديدة، سهل تهامة، السواحل الشرقية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى).

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة :-
- المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول  ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار.
- سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبورالجسورالآرضية أثناء تدفق السيول.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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