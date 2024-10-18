تواصل إرتفاع أسعار الخضروات والفواكه في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:43 صباحاً - كلمتك/ خاص
البطاطس الكيلو بسعر 2000ريال
تشهد أسعار الخضروات والفواكة والدجاج واللحوم ارتفاع جنوني في عدن .
وجاءت أسعار الخضروات كالتالي :
البطاطس الكيلو بسعر 2000ريال
الطماطم الكيلو بسعر 3000ريال
البصل الكيلو بسعر 2500ريال
الخيار الكيلو بسعر 1500ريال
الكوسة الكيلو بسعر 1500ريال
الليمون الكيلو بسعر 4000ريال
العنب الكيلو بسعر 4000ريال
الجوافة الكيلو بسعر 3000ريال
البرتقال صعدة الكيلو 4000ريال
الموز الكيلو بسعر 1300ريال.
العنبة البابايا الكيلو 1500ريال.
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