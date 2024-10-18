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الاعلان عن اجتماع طارئ اليوم عقب اقتحام مبنى المحافظة - أخبار كلمتك

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الاعلان عن اجتماع طارئ اليوم عقب اقتحام مبنى المحافظة - أخبار كلمتك

الاعلان عن اجتماع طارئ اليوم عقب اقتحام مبنى المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بعقد اجتماع طارئ في لحج اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر فان اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي بمحافظة لحج سيعقد الساعة ١٠ صباح اليوم لتدارس حادثة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالعاصمة الحوطة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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