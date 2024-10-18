شاهد اول فيديو يوثق لحظة إغتيال يحيى السنوار داخل مبنى.. كيف ظهر؟ - أخبار كلمتك

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاهد الأولى التي تُوثق لحظة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزعيمها يحيى السنوار، أثناء مواجهة ميدانية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، في مبنى بحي تل السلطان في قطاع غزة.

لحظة استشهاد يحى السنوار

وأظهر الفيديو التي التقطته طائرة مُسيرة، يظهر المبنى من الداخل والحطام الناتج عن إطلاق الرصاص والقذائف، بينما ظهر في الفيديو زعيم حماس يحيى السنوار جالسا على أريكة داخل المنزل.

وظهر «السنوار» في الفيديو ملثمًا ومرتديًا بذلة عسكرية ومعه أسلحته، بينما كان ينظر إلى الكاميرا بعينيه، وجسده مليئًا بالغبار جراء الاستهداف، وكانت تلك اللحظة الأخيرة له قبل مقتله.

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