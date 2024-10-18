مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن غارات على صنعاء وقرب اغتيال زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

قال الاعلامي عادل اليافعي:استخدام أمريكا لطائرة B2 العملاقة والتي قدمت من قاعدتها في ميزوري الأمريكية لضرب اهداف عسكرية في صنعاء بقنابل تزن 3000 الف رطل من المتفجرات تخترق التحصينات والأنفاق لمسافة 100 متر تحت الارض .

واضاف: انما هو دليل واضح ان واشنطن تستطيع القضاء على الحوث ي بكل سهولة وتعرف مكانه ومعسكراته وتحصيناته ولكن مالذي يمنعها من فعل ذلك ولماذا ترفض ان تتحرك الجيوش الشرعية للقضاء عليه وتقف عائقا لتحرير صنعاء ؟؟

واختتم:هل الدور قادم على الحو ث ي وما فعلته هو رسالة شديدة اللهجة لوقف قصف إسرائيل ؟