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مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن غارات على صنعاء وقرب اغتيال زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن غارات على صنعاء وقرب اغتيال زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن غارات على صنعاء وقرب اغتيال زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:44 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:استخدام أمريكا لطائرة B2 العملاقة والتي قدمت من قاعدتها في ميزوري الأمريكية لضرب اهداف عسكرية في صنعاء بقنابل تزن 3000 الف رطل من المتفجرات تخترق التحصينات والأنفاق لمسافة 100 متر تحت الارض .
واضاف: انما هو دليل واضح ان واشنطن تستطيع القضاء على الحوث ي بكل سهولة وتعرف مكانه ومعسكراته وتحصيناته ولكن مالذي يمنعها من فعل ذلك ولماذا ترفض ان تتحرك الجيوش الشرعية للقضاء عليه وتقف عائقا لتحرير صنعاء ؟؟
واختتم:هل الدور قادم على الحو ث ي وما فعلته هو رسالة شديدة اللهجة لوقف قصف إسرائيل ؟

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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