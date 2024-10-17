صحفي كويتي يفجرها ويصف زعيم جماعة الحوثي بـ "مسيلمة الكذاب" - أخبار كلمتك

وصف الصحفي الكويتي أحمد الجارالله الحوثيين في اليمن الشمالي بأنهم ذراع إيران في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الجماعة تسببت في خراب وفساد بدعم من زعيمهم عبدالملك الحوثي، الذي وصفه بـ"مسيلمة الكذاب" الجديد ولص العاصمة صنعاء.

وتابع الجارالله في تصريحاته مشيراً إلى أن الحوثيين أصيبوا بحالة من الضعف بعد دخول إسرائيل إلى لبنان ومقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، مؤكداً أن الحوثيين يخشون أن ما حدث في لبنان سيتكرر في صنعاء. وأكد أن عبدالملك الحوثي، الذي يختبئ في جبال صعدة، سينال جزاءه قريباً ويلحق برفيقه في لبنان.

وتعكس تصريحات الجارالله تصاعد الانتقادات الإقليمية لدور الحوثيين وعلاقتهم بإيران، في ظل التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.