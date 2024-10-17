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الخطوط الجوية اليمنية تكشف عن جدول رحلاتها ليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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الخطوط الجوية اليمنية تكشف عن جدول رحلاتها ليوم الجمعة - أخبار كلمتك

الخطوط الجوية اليمنية تكشف عن جدول رحلاتها ليوم الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن جدول الرحلات اليومية ليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024. الجدول يشمل مجموعة واسعة من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من مختلف الوجهات المحلية والدولية. من أبرز الوجهات التي ستغطيها الرحلات:

  • الرحلات المغادرة من سيئون: تبدأ في الساعة 01:45 صباحاً.
  • الرحلات المغادرة إلى جدة: في الساعة 05:00 صباحاً.
  • الرحلات المغادرة إلى عدن: في الساعة 10:00 صباحاً.
  • الرحلات المتجهة إلى الريان: في الساعة 08:30 صباحاً.
  • رحلات إلى دبي (DWC): المغادرة في الساعة 13:35 ظهراً.
  • الرحلات إلى عمّان: تغادر في الساعة 18:00 مساءً.
  • الرحلات المغادرة إلى القاهرة: في الساعة 14:30 ظهراً.
  • الرحلات إلى صنعاء: في الساعة 15:30 ظهراً.

الخطوط الجوية اليمنية تواصل تسيير رحلاتها بانتظام، مع توفير خيارات متعددة للمسافرين لتلبية احتياجاتهم من وإلى اليمن، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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