الخطوط الجوية اليمنية تكشف عن جدول رحلاتها ليوم الجمعة - أخبار كلمتك

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن جدول الرحلات اليومية ليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024. الجدول يشمل مجموعة واسعة من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من مختلف الوجهات المحلية والدولية. من أبرز الوجهات التي ستغطيها الرحلات:

الرحلات المغادرة من سيئون: تبدأ في الساعة 01:45 صباحاً.

الرحلات المغادرة إلى جدة: في الساعة 05:00 صباحاً.

الرحلات المغادرة إلى عدن: في الساعة 10:00 صباحاً.

الرحلات المتجهة إلى الريان: في الساعة 08:30 صباحاً.

رحلات إلى دبي (DWC): المغادرة في الساعة 13:35 ظهراً.

الرحلات إلى عمّان: تغادر في الساعة 18:00 مساءً.

الرحلات المغادرة إلى القاهرة: في الساعة 14:30 ظهراً.

الرحلات إلى صنعاء: في الساعة 15:30 ظهراً.

الخطوط الجوية اليمنية تواصل تسيير رحلاتها بانتظام، مع توفير خيارات متعددة للمسافرين لتلبية احتياجاتهم من وإلى اليمن، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.