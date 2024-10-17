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تعرض منزل صحفية للسرقة في عدن - أخبار كلمتك

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تعرض منزل صحفية للسرقة في عدن - أخبار كلمتك

تعرض منزل صحفية للسرقة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:52 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بيانا تضامنيا مع الزميلة الصحفية مريم بارحمة اثر بلاغ تلقته عن واقعة سرقة كبيرة تعرضت لها في شقتها. وجاء في البيان :

تلقت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بلاغا من عضو النقابة والصحفية والأكاديمية مريم بارحمة عن واقعة تعرضها للسرقة لأموال ومصوغات ذهبية وفضية ومقتنيات مختلفة، وذلك من شقتها الكائنة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وإذ تستنكر النقابة هذا الفعل الاجرامي التي تعرضت له الصحفية

مريم بارحمة فأنها تطالب الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بسرعة فتح تحقيق جنائي مع المتهمين المشتبه بهم حسب بلاغ الصحفية، والقبض عليهم قهريا، وفقا للتشريعات والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات واستعادة المنهوبات التي تم من بارحمة ومتابعة سير القضية وتقديم العون القانوني والكشف عن دوافع الجريمة الحقيقية باستهداف واحدة من حرائر الجنوب والصحفيات والمدافعات عن قضية الشعب في الجنوب.

صادر عن:

نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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